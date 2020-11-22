Європа під загрозою третьої хвилі коронавірусу, але ще є шанс уникнути загострення - ВООЗ

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з коронавірусу Девід Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року, якщо уряди повторять помилки, що було допущено для запобігання другої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє видання Swissinfo.

"Вони не створили умов і необхідної інфраструктури в літні місяці після того, як було взято під контроль першу хвилю", - сказав Девід Набарро в інтерв'ю швейцарській газеті.

Набарро високо оцінив реакцію азіатських країн, таких як Південна Корея, де число інфекцій зараз відносно невелике: "Люди залучені, вони приймають кроки, що утрудняє поширення вірусу. Вони тримаються на відстані, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки і поверхні. вони захищають групи, яким загрожує найбільша небезпека".

Набарро також сказав, що Азія не послаблювала обмеження передчасно, у той час як реакція Європи була недостатньою.

"Ви повинні почекати, поки кількість випадків не знизиться", - сказав він.

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