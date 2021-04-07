Президента Єврокомісії залишили без стільця на переговорах з Ердоганом: відео та деталі скандалу

На вчорашній зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з двома керівниками Європейського Союзу стався казус. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн залишилася без стільця, якого просто не вистачило, пише Washington Post.

Судячи з відео з Анкари, Ердоган і президент Європейської ради Шарль Мішель без роздумів сідають на стільці в позолоті. Тим часом Урсула фон дер Ляйєн, не знаючи, де їй сісти, каже "ем" і махає колегам. У підсумку, стільця їй так і не дісталося: замість нього голові Єврокомісії надали бежевий диван.

До слова, те саме "ем" від Урсули фон дер Ляйєн тепер стало свого роду терміном. Як написав у Twitter глава делегації законодавчого органу в спільному Європейсько-турецькому парламентському комітеті Сергій Лагодинський, "ем" означає, що не такими повинні бути відносини Туреччини і ЄС.

Пізніше в Єврокомісії пояснили: по протоколу, ставлення до президентів Європейської ради і Комісії повинно бути рівним. А казус стався, так як департамент протоколу Єврокомісії в цей раз не брав участі в поїздці через коронавірусні обмеження.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган схвилював мережу своєю заявою під час параду в Баку. Турецький лідер на параді сказав "Хай святиться сьогодні душа Енвер-паші". Варто відзначити, що Енвер-паша є одним з організаторів Геноциду вірмен 1915 році.