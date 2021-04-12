Невідомі на скутерах відкрили стрілянину у центру вакцинації в Парижі, є загиблий (відео)

Сьогодні, 12 квітня, в Парижі серед білого дня сталася стрілянина, в результаті якої, за попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.

Як повідомляє видання Le Parisien з посиланням на власні джерела в поліції, вогонь відкрили біля у центру вакцинації Анрі Дюнана на вулиці Мішель-Анж сьогодні близько 13:40. Невідомі, які пересувалися на скутерах, обстріляли людей. Двоє людей поранені. За непідтвердженою інформацією, одного з них врятувати не вдалося.

На місці зараз працюють медики, поліцейські і рятувальники.

Нагадаємо, в американському місті Баффало штату Міннесота літній чоловік відкрив стрілянину в клініці.

ALERTE INFO Fusillade rue Michael Ange à Paris 16 ème pic.twitter.com/wBDBJoORJ1 — HORS-ZONE PRESS (@HZ_Press) April 12, 2021