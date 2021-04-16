Вбивав, ґвалтував і грабував: в Естонії вийшов на свободу довічно засуджений, якого посадили ще при Союзі

В Естонії умовно достроково вийшов на свободу довічно засуджений 61-річний Олег П'ятницький - вбивця, злодій і насильник, який потрапив до в'язниці ще в СРСР і провів там більше половини свого життя.

За інформацією естонського порталу Err.ee, посадили П'ятницького в далекому 1983-му. Тоді йому дали 4 роки за грабіж, а два роки потому його визнали винним у злочинах, які він скоїв вже будучи за ґратами: в убивстві, крадіжці, зґвалтуванні, "задоволенні статевої пристрасті неприродним способом" і хуліганстві. 15 років тюрми не зупинили чоловіка: він убив ще одного сусіда по камері, після чого П'ятницького засудили до смертної кари. Але після розвалу Союзу в 1993-му році суд змінив міру покарання на довічне ув'язнення.

Однак в 2002-му поведінка злочинця змінилася. Мовляв, П'ятницький став "бездоганним" засудженим, брав участь в соцпрограмах, пройшов мовне навчання і щиро розкаявся у скоєному.

З огляду на безліч характеристик і прохання чоловіка, суд ухвалив випустити його по УДО на свободу з випробувальним терміном в 7 років. П'ятницькому не можна буде вживати алкоголь і без попереднього дозволу покидати територію Естонії. Крім того, протягом перших 10 місяців він буде перебувати під електронним наглядом, також він зобов'язаний брати участь у соціальній програмі, покликаній допомогти його адаптації в суспільстві. Якщо чоловік хоч якось оступиться, повернеться відбувати довічне покарання.

Нагадаємо, в Москві до двох років колонії загального режиму засудили оператора ФБК Павла Зеленського, який фігурував у справі про заклики до екстремізму.