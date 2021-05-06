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В Італії заарештували найманців, які вбивали українців і хвалилися війною на Донбасі

В Італії заарештували найманців, які вбивали українців і хвалилися війною на Донбасі
16:27 Сьогодні Телеграф

В італійській Сицилії затримали жителя міста Мессіні, який обстрілював українських бійців разом з терористами самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Про спецоперацію під кодовою назвою "Іван" повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію Італії.

Слідчі кажуть, що 28-річного чоловіка завербували на території Європи, і він став учасником транснаціонального угрупування. У 2016 році італієць разом з такими ж найманцями, як він, приїхав на окупований Росією Донбас і воював на боці бойовиків за гроші. При чому про свої військові злочини хлопець розповідав в соцмережах, роздаючи поради щодо того, як потрапити на війну.

Зараз найманцю загрожує в'язниця, а поліцейські продовжують викривати учасників структури з вербування італійців на Донбас для вбивства наших військових. Кажуть, що існує ціла організація в місті Мессіні, іменована "представництвом "ЛНР".

Відзначимо, що у справі проходять і інші італійці, в тому числі ультрас Андреа Пальмері на прізвисько "Генералісімус", який знаходиться в міжнародному розшуку і є особливо небезпечним злочинцем в Італії.

Нагадаємо, бойовики заклали на Донбасі близько 2000 мін, в результаті чого з мирним жителем сталася трагедія.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Италия, Донбас, Війна, Арешт.
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