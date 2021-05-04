Боевики заложили тысячи мин на Донбассе: мирный житель подорвался прямо на кладбище (фото)

В Верхнеторецком Донецкой области произошла трагедия. 69-летний местный житель, вместе с супругой убирая на кладбище, подорвался на мине.

Об этом сообщает сайт облуправления Нацполиции.

К сожалению, пенсионер получил травмы, которые не совместимы с жизнью. А пока местные эксперты устанавливают происхождение мины и оцепили территорию кладбища во избежание новой трагедии, на сайте ООС предупреждают: именно от мин РФ страдают мирные жители Донбасса.

Так, в апрельских отчетах ОБСЕ есть информация о новых минных заграждениях, которые обустроили боевики на временно неподконтрольной территории Украины. Только за два дня участникам миссии удалось обнаружить более 2000 мин возле Сигнального и Верхнешироковского.

А 2 мая, во время празднования Пасхи, на грунтовой дороге близ Широкой Балки наши военные нашли детский музыкальный проигрыватель. Заподозрив, что это вовсе не игрушка, боеприпас обезвредили саперы. Все это, говорят в ООС, террористы делают для дестабилизации ситуации в нашей стране.

Напомним, на пожаре в одесском ресторане прогремели взрывы, есть пострадавшие.