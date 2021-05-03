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На пожаре в одесском ресторане прогремели взрывы, есть пострадавшие (видео последствий)

На пожаре в одесском ресторане прогремели взрывы, есть пострадавшие (видео последствий)
22:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Пожар в одесском ресторане "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль", был локализован, а затем окончательно потушен. В настоящее время пожарные проводят осмотр здания. 

Согласно данным местных телеграм-каналов, предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности в электрощитовой в кафе. 

Огонь успел распространиться на площади около 100 квадратных метров. 

Во время тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 16 человек. Два работника заведения получили отравления дымом. 

Кроме того в ресторане взорвался газовый баллон.

Как сообщалось ранее, в Харькове ребенку взрывом оторвало два пальца. Изначально предполагалось, что он играл с петардами, однако, как оказалось позже, у него в руках взорвался павербанк для зарядки мобильных устройств. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Пожар, Взрывы.
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