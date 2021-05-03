Оторвало два пальца: опасные пасхальные игры закончились печально для ребенка на Харьковщине

На Харьковщине произошло ЧП: в одну из больниц с ампутацией двух пальцев, контузией и ожогами попал ребенок.

Об этом 2 мая сообщили в Фейсбуке Харьковской областной детской больницы.

Пациент поступил с потерей двух пальцев на руке и контузией, также у него были ожоги на лице и на второй руке.

Мальчик пострадал из-за неосторожности во время обращения с петардой.

Врачи клиники оказали ему всестороннюю медпомощь.

На данный момент не установлено, откуда пострадавшего доставили в больницу. Детали инцидента уточняются.

Напомним, что 2 мая в Приморском районе Одессы, произошло ЧП: около 20 человек устроили массовое побоище из-за чего несколько людей пострадали и попали в больницу.