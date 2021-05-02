На Николаевщине нашли тело убитого военного: рядом лежала странная записка (фото)

В Очакове Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, который подозревается в покушении на убийство военного, совершённое 23 апреля.

Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г.Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную", - говорится в сообщении.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее.

"Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование.

Также при нем нашли записку с текстом следующего содержания: "Кожному по заслугах його" (рус. "Каждому по заслугам его").

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство также военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в сети нашлись сослуживцы и коллеги стрелка, ранившего в голову военного в Очакове в пятницу, 23 апреля, которые стали защищать его, несмотря на совершенное нападение.