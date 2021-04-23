На Николаевщине украинскому военному выстрелили в голову: подробности ЧП и фото

В пятницу, 23 апреля, в Очакове (Николаевская область) неизвестный выстрелил в голову военному во дворе его же дома и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военный госпитализирован.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. На данный момент стрелка ищут, причем для этого полицейские организовали спецоперацию. Но пока она не дала результатов.

Также полицейские опубликовали фото подозреваемого.

На странице полиции Николаевской области в Facebook, в комментарии пользователь Роман Русланович рассказал, что знает подозреваемого, "как порядочного, честного, доброго и адекватного парня".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сумах полицейские задержали мужчину, который набросился с ножом на работников местного магазина.