Покупатель без маски устроил поножовщину в магазине в Сумах (видео)

В Сумах полицейские задержали мужчину, который набросился с ножом на работников местного магазина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, во вторник, 20 апреля, днем на улице Марка Вовчка неизвестные ранили ножом охранника магазина.

Как оказалось, в тот день в магазин зашли двое мужчин. Охранник сделал им замечание, чтобы они надели маски, на что они начали нецензурно выражаться и кричать. Между ними возник словесный конфликт.

Они вышли на улицу, где произошла драка с поножовщиной. Один из мужчин достал канцелярский нож и начал наносить им удары охраннику и продавщице, которая пыталась остановить между ними драку. В дальнейшем граждане быстро ушли в неизвестном направлении.

С полученными травмами охранника госпитализировали в больницу, а продавщице медики оказали помощь на месте происшествия.

Вскоре нападавших задержали.

Как сообщал "Телеграф", ранее введенные в Киеве из-за эпидемии коронавируса Covid-19 карантинные ограничения во вторник, 20 апреля, стали причиной драки между водителем маршрутного такси и полицейскими.

Это уже не первый инцидент в Киеве, связанный с рукоприкладством и карантинными ограничениями. Так, в марте в магазине "Ашан" на улице Берковецкой охранник избил женщину за то, что та была без маски.