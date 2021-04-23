"Порядочность он этим утром оставил выспаться?": защитники "доброго" стрелка из Очакова взбудоражили сеть

В сети нашлись сослуживцы и коллеги стрелка, ранившего в голову военного в Очакове в пятницу, 23 апреля, которые стали защищать его, несмотря на совершенное нападение.

Они отзываются про подозреваемого, которого сейчас ищут копы и для этого даже организовали спецоперацию, только в хорошем ключе. Своими позитивными отзывами они в открытую делятся в комментариях под постом о ЧП на странице полиции Николаевской области в Facebook.

"Был у меня в подчинении, Очень порядочный, честный, добрый и адекватный парень. Знаю его очень хорошо и с уверенностью могу сказать, что если бы хотел убить, то убил, уж поверьте! " – написал пользователь под ником Роман Русланович.

"То очень порядочный парень, верный товарищ и побратим", - добавляет пользователь UA Radikal, который уверен, что подозреваемый мог пойти на такой шаг, поскольку "пострадавший довел его".

В сети не смогли промолчать и не стали скрывать гнева и удивления тому факту, что подозреваемого защищают. В сети уверены, несмотря на то, что стрелок возможно, и "порядочный, честный, добрый и адекватный парень", но совершать преступление никто ему права не давал.

"Порядочность он этим утром оставил выспаться?", "Все добро, порядочность и адекватность выразил в своем поступке", "Нормальные люди вообще в людей не стреляют", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сумах полицейские задержали мужчину, который набросился с ножом на работников местного магазина.