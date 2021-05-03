Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)

В Приморском районе Одессы в воскресенье, 2 мая, произошла массовая драка с участием около двух десятков молодых людей, в результате которой несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает в понедельник утром Telegeram-канал "Одесса INFO".

По данным канала, драка произошла во дворе улицы Старопортофранковская, 71Б.

"Четверо в больнице трое из которых в критическом состоянии", - говорится в приписке к видео, заснятом девушкой-очевидцем.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику:

Судя по кадрам, сначала дрались два молодых человека. После того, как один из них упал, толпа, предположительно, его сторонников, кинулась на оппонентов и завязалась непродолжительная массовая драка.

Упавший первым участник драки впоследствии так и не пришел в себя и его товарищи вчетвером занесли его в стоящий во дворе легковой автомобиль марки BMW.

О причинах конфликта, личностях ее участников и состоянии пострадавших какой-либо дополнительной информации нет.

Как сообщалось, ночью 2 мая в Киеве на улице Российской произошла драка с поножовщиной между 15 людьми.