Плюс одна фобия в копилку: выяснилось, чем на самом деле оторвало пальцы мальчику в Харькове

Ребенок, который попал в больницу с ампутацией двух пальцев на Харьковщине пострадал из-за взрыва повербанка.

Об этом 3 мая сообщили в ГУ ГУНП в Харьковской области.

Согласно предоставленным данным, 2 мая на улице Гвардейцев Широнинцев у 14-летнего подростка в руках взорвался "powerbank" для зарядки мобильных.

В тот момент мальчик был дома один, он взял повербанк и тот внезапно сдетонировал.

Из-за взрыва он лишился 1 и 2 пальцев левой кисти. На данный момент пострадавший перенес операцию и его состояние оценивают как средне-тяжелое.

"Плюс еще одна фобия в копилку…", — прокомментировали инцидент в Телеграм-канале "Харьков Life".

Пользователи сети также высказались о фобиях после такого происшествия.

"Капец, +одна фобия на повербанки", - написал пользователь "PlunyaNax".

"Обычный повербанк на 1000000000000000мА за сторублей", — с иронией отметил Александр.

Напомним, что 2 мая в Киеве на улице композитора произошла драка, а также попытка изнасилования и кража.