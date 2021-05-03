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Попытка изнасилования, драка и кража: на Теремках в Киеве на Пасху произошла настоящая Санта-Барбара

Попытка изнасилования, драка и кража: на Теремках в Киеве на Пасху произошла настоящая Санта-Барбара
12:48 Сегодня Телеграф

В Киеве на улице композитора Лятошинского, 26а, на Пасху произошла драка, попытка изнасилования и кража.

Об этом 3 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

Согласно данным правоохранительных органов, после употребления спиртных напитков две девушки ехали в такси с друзьями домой. По их словам спутники хотели их изнасиловать и выйдя из такси началась драка. Но, местный прохожий вступился за ребят и начал бить девушек, после чего украл у одной из них мобильный телефон. Его смогли задержать случайные свидетели.

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На данный момент на месте работает полиция и скорая помощь м оперативниками.

Фото с места инцидента:

Данная история не могла остаться без внимания соцсетей.

Пользователей начали шутить и иронизировать комментируя инцидент.

"Уже даже спокойно изнасиловать невозможно", — написала пользовательница Римма Грановская.

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"Как скучно я живу", — с иронией отметила Ольга.

"Даже посочувствовать никому с действующих лиц не хочется", — написала Оксана.

комент

"Судя по написанному, девушки хотели изнасиловать парней", — написал Максим.

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"Из-за таких девушек и парни пропадают", — прокомментировала историю Светлана.

тг комент

Напомним, что 2 мая в Харькове в квартире высотного дома нашли тела парня и девушки 24 и 29 лет, которые жили вместе, с ножевыми ранениями.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Пасха.
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