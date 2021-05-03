"Посейдон, это ты?!" Экстремальный любитель моря в Одессе повеселил сеть (видео)

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10:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Одессе на 13-й станции Большого Фонтана пьяного мужчину чуть не смыло волнами. Сеть насмешило, как он разгуливал по пирсу.

Об этом 2 мая сообщили в Телеграм-канале "Х**вая Одесса". Там также поделились кадрами с места событий.

По словам героя ролика в сети, у него было желание посмотреть на волны.

На кадрах видео, которое сняли очевидцы мужчина разгуливает по пирсу, в то время как в огромной близости от него штормит Черное море.

Видео с места инцидента:

В сети не могли оставить без внимания данные ролики. 

Пользователи начали шутить и иронизировать по данному поводу.

Пользователь Денис шутливо назвал героя ролика "посейдоном". Другие комментаторы называли его "повелителем морей".

 скрин

комент

"Утонешь - домой не приходи", — иронизировал пользователь "LKlarson".

Пользователь под ником "Gii Medwed" пошутил, что мужчина решил "просто увидеть море и умереть...".

коменты

тг комент

"Пьяному море по колено", — шутила Светлана.

телеграм

Напомним, что 2 мая в Одессе произошло ЧП: толпой подрались около 20 подростков. В результате трое из них в критическом состоянии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 224

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Одесса, Черное море.
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