Ще одна країна НАТО приєдналася до дипломатичного бойкоту Путіна

Північна Македонія вслід за іншими країнами НАТО оголосила персоною нон грата російського дипломата.

Про це з посиланням на Bloomberg пишуть "РИА Новости".

Залишити державу дипломат повинен протягом тижня: відлік стартував 14 травня.

Відзначимо, що в посольстві Росії в Скоп'є заявили, що слідом за висилкою їх співробітника готує крок у відповідь, який зараз продумують.

Варто нагадаємо, що Македонія - аж ніяк не перша європейська держава, яка відправила росіянина додому. Тільки в квітні на цей крок пішли Польща, Україна, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія, Румунія і Болгарія.

Нагадаємо, Росія не зможе реалізувати проект поставок природного газу в Європу по газопроводу "Північний потік - 2", якщо продовжить свою агресивну політику, в тому числі і тиск на Україну. Таку думку висловив дипломат Валерій Чалий.