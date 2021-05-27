Румунія затримала рекордно велику партію зброї для України: перші деталі і відео

Румунські прикордонники вилучили рекордну кількість контрабандної зброї, яку хотіли ввезти в Україну.

Про це з посиланням на місцеве МВС пише mediafax.ro.

Повідомляється, що вогнепальну зброю знайшли в пункті пропуску Ісакча на кордоні з Україною. За словами міністра внутрішніх справ Лучіана Боде, мова йде про 2850 нових пістолетів з патронами, захованих у вантажівці під керуванням громадянина України.

Водій по супровідним документам перевозив меблі, матраци та продукти харчування. Однак замість цього румунські стражі кордону виявили 143 ящика з револьверами. Така кількість зброї для сусідньої держави виявилася рекордом.

Втім, в українському МВС інформацію колег спростували. Повідомляється, що рекордна партія насправді прибула до Румунії з Туреччини, а Україна тут зовсім не фігурує.

Нагадаємо, на кордоні з РФ виявили "замасковані" парашути.