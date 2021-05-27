Скачать
Четвер, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Вже понад 50 тисяч українців померло від коронавируса: свіжі зведення на 27 травня
Вже понад 50 тисяч українців померло від коронавируса: свіжі зведення на 27 травня
Лавров огризнувся на Кравчука через Мінськ
Лавров огризнувся на Кравчука через Мінськ
Румунія затримала рекордно велику партію зброї для України: перші деталі і відео
Румунія затримала рекордно велику партію зброї для України: перші деталі і відео
Лукашенка спіймали на новій брехні про "мінування" літака Ryanair
Лукашенка спіймали на новій брехні про "мінування" літака Ryanair

Румунія затримала рекордно велику партію зброї для України: перші деталі і відео

Румунія затримала рекордно велику партію зброї для України: перші деталі і відео
17:22 Сьогодні Телеграф

Румунські прикордонники вилучили рекордну кількість контрабандної зброї, яку хотіли ввезти в Україну.

Про це з посиланням на місцеве МВС пише mediafax.ro.

Повідомляється, що вогнепальну зброю знайшли в пункті пропуску Ісакча на кордоні з Україною. За словами міністра внутрішніх справ Лучіана Боде, мова йде про 2850 нових пістолетів з патронами, захованих у вантажівці під керуванням громадянина України.

Водій по супровідним документам перевозив меблі, матраци та продукти харчування. Однак замість цього румунські стражі кордону виявили 143 ящика з револьверами. Така кількість зброї для сусідньої держави виявилася рекордом.

Втім, в українському МВС інформацію колег спростували. Повідомляється, що рекордна партія насправді прибула до Румунії з Туреччини, а Україна тут зовсім не фігурує.

Нагадаємо, на кордоні з РФ виявили "замасковані" парашути.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 80

Все по темі:

Контрабанда, Конфискат, Румуния, Зброя.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скільки пенсіонерів мешкає в ОРДЛО та хто з них отримує пенсії в Україні - дані Мінсоцполітики та терористів
02 Байден наказав розвідці знайти джерело COVID-19
03 Вже понад 50 тисяч українців померло від коронавируса: свіжі зведення на 27 травня
04 У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
05 "Майстер і учень": Путін і Лукашенко потрапили на влучну карикатуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Школярка з ножем помстилася чоловіку, який бив її маму
Школярка з ножем помстилася чоловіку, який бив її маму
Вірус може мутувати в людині кілька разів: академік вказав на підступність COVID-19
Вірус може мутувати в людині кілька разів: академік вказав на підступність COVID-19
Вибачення Путіна: Кремль поставив Лукашенка на місце
Вибачення Путіна: Кремль поставив Лукашенка на місце
У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся