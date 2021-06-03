Плавають в "небесах" за $1,5 млрд: у Лондоні відкрили перший у світі скай-пул (фото)

У південній частині Лондона з'явився перший в світі скай-пул - "плавучий басейн" на висоті 40 метрів, який з'єднує два хмарочоси. Так як дно ноу-хау повністю прозоре, створюється відчуття, що люди в ньому ніби парять у небі.

Про це повідомляє CNN.

Поплавати в скай-пулі, який створювали більше 10 років і витратили понад 1,5 млрд доларів, можуть тільки мешканці хмарочоса. Крім того, тут же на даху для них відкрився спа-салон, бар і оранжерея, де ростуть апельсинові дерева.

Цікаво, що як тільки басейн відкрився, середня ціна квартири в цьому будинку виросла до 1 мільйона доларів.

Нагадаємо, в Лондоні провели унікальну операцію з порятунку кита, який застряг в Темзі.