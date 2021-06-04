Скандал в Болгарії: міністр заявив, що українці продавали свої органи багатіям

У Болгарії стався скандал на тему пересадки органів, в якому фігурують українські донори.

Про конфлікт розповів міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров, передає Euractiv.

Чиновник каже, що при його попереднику держклініка Болгарії робила операції з пересадки органів забезпеченим пацієнтам з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами ж, за словами Кацарова, були переважно українці і молдавани. Міністр каже, що, найімовірніше, наші співгромадяни продавали свої нирки.

Однак історія набрала скандальні обороти ще й тому, що всі пацієнти були під вигаданими іменами, а донорами були нібито племінники багатіїв.

Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки. Всього ж за два роки в цій клініці зробили 14 таких операцій, законність яких зараз розслідують місцеві правоохоронці.

Нагадаємо, Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів. Правда, необхідно виконати ряд умов.