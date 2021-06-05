Франція відкриває кордони для туристів: які правила в'їзду будуть діяти для України

З 9 червня Франція відкриває кордони для іноземних туристів. Українці також можуть потрапити до французької держави, але з обмеженнями, навіть при наявності щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Обмеження будуть впроваджуватись в залежності від того, до якої зони з трьох зон - зеленої, помаранчевої та червоної, віднесено ту чи іншу країну, з якої до Франції прибуває турист.

Україну внесли до помаранчевої зони. Що це означає?

У помаранчеву зону потрапили країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною та їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. До цієї зони потрапила більшість країн. Україна не стала винятком.

Умови в’їзду

Так, українці, які вже вакциновані, зможуть в'їхати до Франції при наявності негативного тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин. Також при поважній причині можуть впустити і невакцинованих людей, але при наявності тесту.

Які країни потрапили до інших зон?

До зеленої зони віднесли країни:

ЄС та Європейської економічної зони

Австралію

Японію

Південну Корею

Нову Зеландію

Ізраїль

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Однак якщо людина не отримала щеплення, їй необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

До червоної зони віднесли країни з важкою ситуацією з коронавірусом. Це:

ПАР

Бразилія

Туреччина

Індія

Жителі цих країн зможуть в’їхати до Франції лише при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стали відомі правила в'їзду для українських уболівальників в Бухарест, де Україна проведе два матчі в рамках Євро-2020.