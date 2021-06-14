Українці розбилися в Румунії на дорозі до Чехії, є загиблі і постраждалі (фото, відео)

У Румунії на трасі Дева-Недлак сталося ДТП, в якому загинули двоє українців, які прямували мікроавтобусом до Чехії.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на заяву речника МЗС Олега Ніколенко.

У мікроавтобусі перебувало 16 громадян України і один Молдови.

За попередньою версією, водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою, що їхала попереду.

Внаслідок аварії один українець загинув на місці, ще одна померла в лікарні. Крім того, ще двоє українців госпіталізовані у важкому стані.

Решта пасажирів знаходяться в задовільному стані, загрози для їхнього життя немає.

Водій транспортного засобу затриманий і дає свідчення поліції.

Як повідомлялося раніше, в Києві на бульварі Шевченка водій таксі не розминувся з мотоциклістом.