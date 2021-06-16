Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео

У Мережі з'явилися останні хвилини життя 33-річної моделі Анжеліки Срабьянц, яка впала з балкона 10 поверху і розбилася під час сварки з хлопцем в Стамбулі.

Про це пише турецьке видання Hurriyet.

На записі, нібито зробленому її хлопцем Бураком Ерджаном, чутно, як модель кличе його і кричить "Будь ласка".

Потім кут огляду стає чорним, і можна почути плач жінки і благання про допомогу. Після цього Анжеліка падає з висоти.

В результаті того, що сталося, Бурака Ерджана затримали. Під час допиту він заявив, що намагався втримати кохану за руку, але вона вислизнула і впала вниз. Раніше, заявив Ерджан, Анжеліка вже намагалася звести рахунки з життям, перерізавши вени. Втім, незважаючи на його слова, чоловіка заарештували за умисне вбивство.

Нагадаємо, напередодні загибелі пара вечеряла в ресторані, між ними виникла сварка. Анжеліка вдарила чоловіка в обличчя і розсікла йому брову, після чого вони поїхали на таксі додому. За словами таксиста, закохані продовжували сваритися в машині. Суперечка продовжилася і в квартирі. Ерджан пішов у ванну, а Анжеліка вийшла на балкон і повисла на перилах.