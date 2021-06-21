У Берліні чоловік почав розстрілювати людей посеред вулиці: три людини важко поранені

У Берліні вночі, 21 червня, відбулася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь посеред вулиці, зробивши щонайменше 27 пострілів і важко поранивши трьох людей.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Відомо, що НП сталася в районі Веддинг. Після стрілянини чоловік встиг сховатися до приїзду копів і медиків, які відвезли в лікарню трьох людей. Зараз вони в реанімації у вкрай важкому стані. Ще одна людина не постраждала, однак перенесла сильний шок.

На місці стрілянини працюють слідчі. Район перекритий, а стрілка, який сховався, шукають.

Нагадаємо, в місті Майамі (штат Флорида, США) в ресторані El Mula в торговому центрі Country Club сталася стрілянина, в результаті якої постраждало майже 30 людей.