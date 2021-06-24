На кордоні з Україною вводять нові карантинні правила: подробиці

Українцям, які вирішать відвідати Польщу найближчим часом, потрібно буде відбути там обов'язковий 10-денний карантин.

Про це інформує RMF 24.

Повідомляється, що Польща відновлює карантин для всіх, хто прибуває з країн, що не входять до Шенгенської зони.

Таке рішення прийняли через появу нових штамів коронавірусу, зокрема - штаму "Дельта", який домінує в усьому світі. До слова, дану мутацію вже виявили і в Україні.

Відзначимо, що карантин діяв і раніше, проте при наявності негативного ПЛР-тесту туриста могли від нього звільнити.

Як раніше повідомляв "Телеграф", днями Міністерство охорони здоров'я Індії заявило про нову мутацію коронавірусу під назвою delta +, і всього через два дні з'явилася інформація, що цей вірус поширюється в 9 країнах. Більш того, даний штам може бути стійкий до вакцин.