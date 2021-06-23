Может быть устойчив к вакцинам: новый вид коронавируса стремительно распространяется по миру

Только в понедельник, 21 июня, Минздрав Индии заявил о новой мутации коронавируса под названием delta+, как сегодня появилась информация, что этот вирус распространяется в 9 странах. Более того, данный штамм может быть устойчив к вакцинам.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает Explore.

Известно, что в Индии диагностировали всего 22 случая, и штамм начали вовсю изучать ученые. Теперь же ситуация с его распространением вызывает озабоченность ВОЗ. Первые случаи, помимо Индии, уже выявили в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Из уже известных характеристик delta+ наиболее заметным является тот факт, что новый штамм устойчив к коктейлю моноклональных антител, которые используют для прививок.

Напомним, в соседней РФ ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Так, в Санкт-Петербурге пациентов с COVID разместили прямо в коридоре.