По сусідству з Україною хочуть запустити нові ядерні реактори: подробиці

По сусідству з Україною - в Польщі - мають намір розробити і запустити малі ядерні реактори з низьким рівнем викидів в атмосферу.

Про це інформує Dziennik Gazeta Prawna.

Повідомляється, що угоду між компаніями Orlen і Synthos про розробку малих ядерних реакторів підпишуть вже в найближчі дні.

Відзначимо, що даний договір не суперечить програмі ядерної енергетики, яка передбачає, що до 2033 року в Польщі запрацює перший великий реактор, що виробляє електроенергію.

Нагадаємо, згідно з останнім моніторингом, в 2021 році в світі збільшилася кількість ядерної зброї: з 3720 до 3825 боєголовок. Причому, близько 2000 з них знаходяться в стані підвищеної боєготовності і практично всі належать РФ.