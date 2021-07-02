Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео

У Стамбулі в районі Бююкчекмеджа вантажівка збила молодого хлопця, який раптово кинувся на дорогу через гавкання собаки.

Момент потрапив на камери відеоспостереження, повідомляє місцеве ЗМІ Haberler.

Відомо, що хлопця звуть Екрем Бінак, і в той вечір він просто прогулювався по тротуару. Раптово бродячий пес почав гавкати, а турок, злякавшись, відскочив на дорогу. В результаті, хлопця на великій швидкості збила вантажівка.

Відомо, що Бінак знаходиться в лікарні з множинними травмами, а медики оцінюють його стан як важкий.

Відразу після ДТП водія вантажівки взяли під варту. Однак, розібравшись в події, його випустили на свободу. Триває розслідування.

Нагадаємо, в турецькій провінції Айдин, неподалік від міста Секе, в ДТП потрапив мікроавтобус з українськими туристами. В результаті аварії з вини водія, який не впорався з керуванням, постраждало 5 наших туристів.