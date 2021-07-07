На вулиці Амстердама після телешоу напали на відомого журналіста, випустивши 5 куль в голову: подробиці (фото)

В Амстердамі стався замах на життя відомого голландського кримінального журналіста. Через кілька хвилин після участі в телешоу невідомі поранили в голову 64-річного Пітера Р. де Вріса: в журналіста випустили п'ять куль.

Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що напад стався 6 липня увечері. Чоловіка привезли до лікарні у важкому стані, і зараз медики борються за його життя.

Раніше Пітера охороняла поліція в зв'язку з численними погрозами на його адресу, пов'язаними з його журналістськими розслідуваннями. А цей напад стався після закінчення телешоу за участю де Вріса.

Нідерланди, включаючи королівську пару, приголомшені тим, що трапилося, так як в Амстердамі журналіст був популярний, перш за все, завдяки тому, що допомагав родичам жертв знаходити справжніх злочинців. Минулого тижня він запустив краудфандінгову кампанію, щоб спробувати зібрати мільйон євро для розкриття складної кримінальної справи і допомогти жертвам.

На даний момент поліція заарештувала трьох підозрюваних у замаху і працює на місці злочину.

Нагадаємо, в Швеції затримали двох громадян РФ, підозрюваних в замаху на чеченського блогера.