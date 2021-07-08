Штучний інтелект навчили тролити політиків, які ухиляються від роботи (відео)

Бельгієць Дріс Депоортер запустив програму з відстеження того, скільки часу урядовці проводять в своїх смартфонах під час засідань, і тролить їх в "Твіттері".

Про це повідомляє місцеве видання Metro.

Програмне забезпечення використовує розпізнавання зображень і сканує телефони після початку прямої трансляції засідання на YouTube. А далі штучний інтелект визначає, який політик і як довго сидить в телефоні замість того, щоб займатися своєю справою.

Цікаво, що на цьому Депоортер не зупинився. Чоловік створив автоматичний обліковий запис в "Твіттері" і публічно критикує урядовців за те, що ті відволікаються на телефони.

Втім, ідею бельгійця підтримали не всі. Деякі розкритикували Дріса за те, що його пости вводять людей в оману, і засумнівалися в законності програми. Втім, більшість все ж хвалять креативщика і вірять, що з інтернет-наглядом уряд Бельгії буде працювати більш продуктивно.

Нагадаємо, поліція Вінницькій області вперше в Україні впроваджує в роботу проект "Vezha", який завдяки штучному інтелекту дозволить розпізнавати номери автомобілів і особи громадян.