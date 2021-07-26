Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці

Анналена Бербок, яка є першою у виборчому списку німецьких "Зелених" на місце канцлера Німеччини, влучила в скандал і принесла свої вибачення. В інтерв'ю, присвяченому расизмі, жінка вжила нетолерантне слово "негр", але після трансляції визнала помилку.
Про це пише DPA.
Повідомляється, що політик переказувала реальну історію, коли дитина в школі відмовилася виконувати завдання зі словом "негр". У підсумку, Бербок вжила це слово в контексті в рамках інтерв'ю Головній раді євреїв Німеччини, після чого на її адресу посипався негатив.
Пізніше конкурентка демократів вибачилася і сказала, що "процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і тому вжила його сама".
Відзначимо, що політик потрапляє в скандали не вперше. Раніше Бербок, яка написала книгу, звинуватили в плагіаті.
Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня, і Бербок - головна суперниця Арміна Лашета, що є наступником Ангели Меркель на чолі уряду.
Нагадаємо, керівництво Німеччини посилює тиск на офіційний Київ щодо імплементації в українське законодавство "формули Штайнмайера".