Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці

Анналена Бербок, яка є першою у виборчому списку німецьких "Зелених" на місце канцлера Німеччини, влучила в скандал і принесла свої вибачення. В інтерв'ю, присвяченому расизмі, жінка вжила нетолерантне слово "негр", але після трансляції визнала помилку.

Про це пише DPA.

Повідомляється, що політик переказувала реальну історію, коли дитина в школі відмовилася виконувати завдання зі словом "негр". У підсумку, Бербок вжила це слово в контексті в рамках інтерв'ю Головній раді євреїв Німеччини, після чого на її адресу посипався негатив.

Пізніше конкурентка демократів вибачилася і сказала, що "процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і тому вжила його сама".

Відзначимо, що політик потрапляє в скандали не вперше. Раніше Бербок, яка написала книгу, звинуватили в плагіаті.

Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня, і Бербок - головна суперниця Арміна Лашета, що є наступником Ангели Меркель на чолі уряду.

Нагадаємо, керівництво Німеччини посилює тиск на офіційний Київ щодо імплементації в українське законодавство "формули Штайнмайера".