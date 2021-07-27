Скачать
Вівторок, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)
Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)
"Нас намагаються стерти з історії України": відомий гурт звинуватив Офіс президента в дискримінації
"Нас намагаються стерти з історії України": відомий гурт звинуватив Офіс президента в дискримінації
Українські стрілки Костевич і Омельчук виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Українські стрілки Костевич і Омельчук виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Хресний хід УПЦ МП паралізував Київ: ексклюзивний фоторепортаж
Хресний хід УПЦ МП паралізував Київ: ексклюзивний фоторепортаж

У Німеччині потужний вибух на хімпідприємстві: людей попереджають про небезпечні речовини, є зниклі безвісти (відео)

У Німеччині потужний вибух на хімпідприємстві: людей попереджають про небезпечні речовини, є зниклі безвісти (відео)
Оновлено 13:45 Сьогодні Телеграф

27 липня в районі Бюрріг міста Леверкузен в Німеччині прогримів потужний вибух на хімпідприємстві.

Місцеві ЗМІ пишуть, що НП сталася на території кластера, де, за попередньою інформацією, вибухнула цистерна з пальним.

На момент виходу новини горять різні об'єкти хімічної промисловості. Деякі з них мають відношення до нафтобази компанії Currenta.

 

Є інформація про те, що в результаті вибуху серйозно поранені дві людини, ще п'ять пропали безвісти.

Крім того, існує реальна загроза ще одного вибуху - поруч знаходиться склад зі 100 тисячами літрів легкозаймистих розчинників. Також поблизу розташований сміттєспалювальний завод, де знищують токсичні речовини.

На місці працюють сотні рятувальників. Місцевим жителям заборонили залишати домівки і настійно порадили закрити вікна, щоб не дихати небезпечним димом.

 

Нагадаємо, в Росії 26 липня стався потужний вибух на газопроводі. Стовп полум'я був настільки помітний, що фотографіями і відеозаписами інциденту в соцмережах поділилися жителі відразу двох районів і самої Пермі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 39

Все по темі:

Вибух, Німеччина, Загроза, Небезпека, Хімікати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
02 Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів
03 Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
04 Експерти попереджають про побічний ефект вакцини "Johnson & Johnson": Що про це відомо?
05 Українські стрілки Костевич і Омельчук виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Стало відомо, кого Байден відправить в Україну вирішувати питання по Криму
Стало відомо, кого Байден відправить в Україну вирішувати питання по Криму
Розвінчала міф про &quot;гору-вбивцю&quot;: вперше в історії українка підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу (фото)
Розвінчала міф про "гору-вбивцю": вперше в історії українка підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу (фото)
Удар блискавки підпалив школу в Рівненській області (фото)
Удар блискавки підпалив школу в Рівненській області (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся