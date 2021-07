У Німеччині потужний вибух на хімпідприємстві: людей попереджають про небезпечні речовини, є зниклі безвісти (відео)

27 липня в районі Бюрріг міста Леверкузен в Німеччині прогримів потужний вибух на хімпідприємстві.

Місцеві ЗМІ пишуть, що НП сталася на території кластера, де, за попередньою інформацією, вибухнула цистерна з пальним.

На момент виходу новини горять різні об'єкти хімічної промисловості. Деякі з них мають відношення до нафтобази компанії Currenta.

Є інформація про те, що в результаті вибуху серйозно поранені дві людини, ще п'ять пропали безвісти.

Крім того, існує реальна загроза ще одного вибуху - поруч знаходиться склад зі 100 тисячами літрів легкозаймистих розчинників. Також поблизу розташований сміттєспалювальний завод, де знищують токсичні речовини.

На місці працюють сотні рятувальників. Місцевим жителям заборонили залишати домівки і настійно порадили закрити вікна, щоб не дихати небезпечним димом.

An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE

— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021