У Німеччині потужний вибух на хімпідприємстві: людей попереджають про небезпечні речовини, є зниклі безвісти (відео)

27 липня в районі Бюрріг міста Леверкузен в Німеччині прогримів потужний вибух на хімпідприємстві.
Місцеві ЗМІ пишуть, що НП сталася на території кластера, де, за попередньою інформацією, вибухнула цистерна з пальним.
На момент виходу новини горять різні об'єкти хімічної промисловості. Деякі з них мають відношення до нафтобази компанії Currenta.
#explosion #currenta #bayer #leverkusen
Stay home, stay safe pic.twitter.com/0Y5uaOge3K
— jsib (@jsibilja) July 27, 2021
Є інформація про те, що в результаті вибуху серйозно поранені дві людини, ще п'ять пропали безвісти.
Крім того, існує реальна загроза ще одного вибуху - поруч знаходиться склад зі 100 тисячами літрів легкозаймистих розчинників. Також поблизу розташований сміттєспалювальний завод, де знищують токсичні речовини.
На місці працюють сотні рятувальників. Місцевим жителям заборонили залишати домівки і настійно порадили закрити вікна, щоб не дихати небезпечним димом.
An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE
— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021
Нагадаємо, в Росії 26 липня стався потужний вибух на газопроводі. Стовп полум'я був настільки помітний, що фотографіями і відеозаписами інциденту в соцмережах поділилися жителі відразу двох районів і самої Пермі.