У Франції народилися панди-близнюки, які зацікавили сім'ю глави КНР

У понеділок, 2 серпня, у французькому зоопарку "Боваль" велика панда по кличці Хуань Хуань народила дитинчат-близнюків.

Про це повідомляє France24.

Директор зоопарку Родольфо Делорд каже, що близнюки повністю здорові і народилися "великими і рожевими".

Відзначимо, що Хуань Хуань і її партнера Юань Цзи привезли до Франції в 2012 році в рамках спеціальної угоди між Пекіном і Парижем. У березні вони вступили в контакт 8 разів, чим дуже здивували працівників зоопарку, адже репродуктивна активність у панд є великою рідкістю.

До цього панди народжувалися у Франції тільки один раз - в 2017 році.

Також повідомляється, що імена для дитинчат буде вибирати особисто дружина глави КНР Сі Цзіньпіна Пен Ліюань через 100 днів від їх народження.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що панди більше не під загрозою зникнення, після того як їх популяція збільшилася до 1800 особин.