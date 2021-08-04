У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є жертви і постраждалі (фото)

У Чехії двоє людей загинули і ще понад 30 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів вранці в середу, 4 серпня.
Як пише видання Novinky.cz, трагічний інцидент стався між станціями Домажліце і Бліжеов.
Також відомо, що постраждали ще щонайменше 30 осіб, з них сім госпіталізували у вкрай важкому стані.
Як повідомив міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек, один з машиністів потягу проїхав на червоне світло, внаслідок чого сталося зіткнення з іншим складом.
У місцевій поліції додали, що швидкісний поїзд Ex 351 Zapadni express, що прямував до Праги, зіткнувся з пасажирським потягом, що слідував за маршрутом Пльзень - Домажліце.
Правоохоронці на місці констатували загибель двох осіб. Ще семеро людей госпіталізували у критичному стані.
На місці працюють поліцейські, пожежники і рятувальники. Також сюди відправили щонайменше три вертольоти.
За попередньою інформацією, на ліквідацію наслідків аварії та ремонт шляхів піде кілька днів. Уже вирішують питання з організацією альтернативних автобусних перевезень.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Пакистані на півдні країни сталася надзвичайна подія: зіткнулися два потяги в результаті чого загинули не менше 36 осіб.