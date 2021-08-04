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У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є жертви і постраждалі (фото)

У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є жертви і постраждалі (фото)
12:51 Сьогодні Телеграф Фото: HZS Plzeňského kraje

У Чехії двоє людей загинули і ще понад 30 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів вранці в середу, 4 серпня.

Як пише видання Novinky.cz, трагічний інцидент стався між станціями Домажліце і Бліжеов.

Також відомо, що постраждали ще щонайменше 30 осіб, з них сім госпіталізували у вкрай важкому стані.

Як повідомив міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек, один з машиністів потягу проїхав на червоне світло, внаслідок чого сталося зіткнення з іншим складом.

У місцевій поліції додали, що швидкісний поїзд Ex 351 Zapadni express, що прямував до Праги, зіткнувся з пасажирським потягом, що слідував за маршрутом Пльзень - Домажліце.

Правоохоронці на місці констатували загибель двох осіб. Ще семеро людей госпіталізували у критичному стані.

На місці працюють поліцейські, пожежники і рятувальники. Також сюди відправили щонайменше три вертольоти.

За попередньою інформацією, на ліквідацію наслідків аварії та ремонт шляхів піде кілька днів. Уже вирішують питання з організацією альтернативних автобусних перевезень.

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Пакистані на півдні країни сталася надзвичайна подія: зіткнулися два потяги в результаті чого загинули не менше 36 осіб.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Чехия, Жертві, зіткнення поїздів, аварія на залізниці.
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