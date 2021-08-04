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Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля
Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля

Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля

Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля
Оновлено 22:34 Сьогодні Телеграф ВТС Бастион

Два протимінних корабля класу Sandown "Ремзі" (Ramsey) і "Бліт" (Blyth), що належать Королівському військово-морському флоту Великої Британії, офіційно закінчили службу в рядах британських ВМС і найближчим часом будуть передані Україні.

Про це повідомляє в середу, 4 серпня, прес-служба Королівського флоту Великобританії.

"Блайт" і "Ремзі" будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - йдеться в повідомленні.

Обидва кораблі протимінного захисту класу Sandown відпрацювали довгу службу протягом 21 року і 175 тис. миль для "Ремзі", 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт".

Вони брали участь в операції на Близькому Сході, несли службу навколо Великобританії або виконували обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря.

Згідно з відкритими даними, протимінні кораблі класу Sandown мають наступні характеристики:

  • Водотоннажність: стандартнае 465 т, повна 484 т;
  • Довжина 52,50 м;
  • Ширина 10,50 м;
  • Осадка 2,3 м;
  • Головна енергетична установка: 2 дизеля Paxman Valenta 6RP200E, електричний привід, 2 підрулюючих пристрою Потужність ГЕУ: 2?1523 л. с.;
  • Рушій: 2 крильчатих рушія Voith Schneider;
  • Швидкість ходу 13 вузлів під дизелями, 6,5 вузлів під електромоторами.
  • Дальність плавання 3000 миль при 10 вузлах.
  • Екіпаж: 45 чоловік;
  • Озброєння: 1 x 30-мм автомат KCB, 7,62-мм кулемети; РЛС: Kelvin-Hughes Type 1007; ГАС міношукач: буксирувана Plessey Type 2093; Мінно-торпедне озброєння: протимінні пошукові апарати PAP-104.

Як повідомлялося, в середині липня в Україні на базі ВМС з'явився перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який відтепер буде патрулювати морську акваторію.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 36

Все по темі:

ВМС, Флот, Передача, Рэмзи, Великобританія, Sandown, Бліт, протимінні кораблі.
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