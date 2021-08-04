Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля

Два протимінних корабля класу Sandown "Ремзі" (Ramsey) і "Бліт" (Blyth), що належать Королівському військово-морському флоту Великої Британії, офіційно закінчили службу в рядах британських ВМС і найближчим часом будуть передані Україні.
Про це повідомляє в середу, 4 серпня, прес-служба Королівського флоту Великобританії.
"Блайт" і "Ремзі" будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - йдеться в повідомленні.
Обидва кораблі протимінного захисту класу Sandown відпрацювали довгу службу протягом 21 року і 175 тис. миль для "Ремзі", 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт".
Вони брали участь в операції на Близькому Сході, несли службу навколо Великобританії або виконували обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря.
Згідно з відкритими даними, протимінні кораблі класу Sandown мають наступні характеристики:
Як повідомлялося, в середині липня в Україні на базі ВМС з'явився перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який відтепер буде патрулювати морську акваторію.