Україна отримає від ВМС Великобританії два протимінних корабля

Два протимінних корабля класу Sandown "Ремзі" (Ramsey) і "Бліт" (Blyth), що належать Королівському військово-морському флоту Великої Британії, офіційно закінчили службу в рядах британських ВМС і найближчим часом будуть передані Україні.

Про це повідомляє в середу, 4 серпня, прес-служба Королівського флоту Великобританії.

"Блайт" і "Ремзі" будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - йдеться в повідомленні.

Обидва кораблі протимінного захисту класу Sandown відпрацювали довгу службу протягом 21 року і 175 тис. миль для "Ремзі", 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт".

Вони брали участь в операції на Близькому Сході, несли службу навколо Великобританії або виконували обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря.

Згідно з відкритими даними, протимінні кораблі класу Sandown мають наступні характеристики:

Водотоннажність: стандартнае 465 т, повна 484 т;

Довжина 52,50 м;

Ширина 10,50 м;

Осадка 2,3 м;

Головна енергетична установка: 2 дизеля Paxman Valenta 6RP200E, електричний привід, 2 підрулюючих пристрою Потужність ГЕУ: 2?1523 л. с.;

Рушій: 2 крильчатих рушія Voith Schneider;

Швидкість ходу 13 вузлів під дизелями, 6,5 вузлів під електромоторами.

Дальність плавання 3000 миль при 10 вузлах.

Екіпаж: 45 чоловік;

Озброєння: 1 x 30-мм автомат KCB, 7,62-мм кулемети; РЛС: Kelvin-Hughes Type 1007; ГАС міношукач: буксирувана Plessey Type 2093; Мінно-торпедне озброєння: протимінні пошукові апарати PAP-104.

Як повідомлялося, в середині липня в Україні на базі ВМС з'явився перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який відтепер буде патрулювати морську акваторію.