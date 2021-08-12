У Німеччині медсестра колола людям фізрозчин замість COVID-вакцин: постраждали 8600 чоловік

У Німеччині колишню співробітницю Червоного Хреста підозрюють у підміні вакцин від коронавірусу на фізрозчин. Медсестра могла підмінити 8600 доз препарату від COVID-19.

Про це в середу, 11 серпня, пише видання Daily Mail.

Відомо, що жінка вакцинувала пацієнтів у Фрісландії, районі в Нижній Саксонії, з березня по квітень 2021 року. За даними поліції, за цей час співробітниця центру вакцинації могла підмінити до 8600 доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech.

Правоохоронці з'ясували, що у соцмережах підозрювана неодноразово критикувала вакцинацію і скептично висловлювалася щодо коронавірусу. Мотиви її дій вивчаються.

Варто відзначити, що сам по собі фізрозчин нешкідливий, проте більшість постраждалих були літніми людьми, які хотіли отримати щеплення від коронавірусу для захисту від хвороби. Всіх постраждалих попросили звернутися до медустанов, щоб отримати ще одну дозу вакцини.

Також повідомляється, що у квітні цю ж медсестру підозрювали у підміні шести доз препарату від коронавірусу. Тоді повідомлялося, що вона випадково впустила шість флаконів з вакцинами та підмінила їх фізіологічним розчином.

Як раніше повідомляв "Телеграф", тисячі доз вакцин Pfizer зіпсувалися на Харківщині через недотримання правил зберігання.