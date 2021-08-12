Скачать
Четвер, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)

У Німеччині медсестра колола людям фізрозчин замість COVID-вакцин: постраждали 8600 чоловік

У Німеччині медсестра колола людям фізрозчин замість COVID-вакцин: постраждали 8600 чоловік
Оновлено 09:47 Сьогодні Телеграф

У Німеччині колишню співробітницю Червоного Хреста підозрюють у підміні вакцин від коронавірусу на фізрозчин. Медсестра могла підмінити 8600 доз препарату від COVID-19.

Про це в середу, 11 серпня, пише видання Daily Mail.

Відомо, що жінка вакцинувала пацієнтів у Фрісландії, районі в Нижній Саксонії, з березня по квітень 2021 року. За даними поліції, за цей час співробітниця центру вакцинації могла підмінити до 8600 доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech.

Правоохоронці з'ясували, що у соцмережах підозрювана неодноразово критикувала вакцинацію і скептично висловлювалася щодо коронавірусу. Мотиви її дій вивчаються.

Варто відзначити, що сам по собі фізрозчин нешкідливий, проте більшість постраждалих були літніми людьми, які хотіли отримати щеплення від коронавірусу для захисту від хвороби. Всіх постраждалих попросили звернутися до медустанов, щоб отримати ще одну дозу вакцини.

Також повідомляється, що у квітні цю ж медсестру підозрювали у підміні шести доз препарату від коронавірусу. Тоді повідомлялося, що вона випадково впустила шість флаконів з вакцинами та підмінила їх фізіологічним розчином.

Як раніше повідомляв "Телеграф", тисячі доз вакцин Pfizer зіпсувалися на Харківщині через недотримання правил зберігання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 43

Все по темі:

Pfizer, Німеччина, Коронавірус, Covid-19, вакцинація від Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Паніка передчасна: людей заспокоїли з приводу нового "більш смертоносного" штаму COVID-19
02 Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника
03 Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про "плівки Єрмака"
04 Не під домашнім арештом: екс-міністра транспорту і партнера Ахметова знайшли в Монако (фото)
05 Ви будете здивовані: хто з політиків найбільше витратив на рекламу в соціальних мережах у 2021 році
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся