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Неділя, 15.08.2021
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Сотні тисяч людей вийшли на протести у Франції: без сутичок з поліцією не обійшлося (відео)

Сотні тисяч людей вийшли на протести у Франції: без сутичок з поліцією не обійшлося (відео)
Оновлено 10:53 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У Франції майже 215 тис. Людей вийшли на акції проти коронапаспортів, введених у країні 9 серпня 2021 року. Під час останнього такого протесту правоохоронцям довелося розпилювати сльозогінний газ.

Про це вранці в неділю, 15 серпня, повідомляє "Інтерфакс".

За даними французького міністерства внутрішніх справ, минулої суботи, 7 серпня, на протест вийшли 17 тис. осіб, а ось через тиждень, 14 серпня, трохи менше - майже 14 тис. громадян країни.

Як пишуть ЗМІ, в загальному у Франції відбулися 217 акцій протесту, під час яких працівники правоохоронних органів здійснили 11 затримань. Крім того, один міліціонер отримав легке поранення.

Відомо, що перші три акції у Франції, організовані різними політичними і громадськими силами, проходили в цілому мирно.

Але все ж не обійшлося без того, що в кінці останнього протесту під час спроби поліції звільнити дорогу від прихильників партії "Патріоти" Флоріана Філіппо у правоохоронців полетіли пляшки. Працівники поліції у відповідь розпилили сльозогінний газ.

Це сталося в місті Діжон, де маніфестанти спробували проникнути в заборонену для протестних акцій центральну частину міста.

Також, за даними ЗМІ, напружена ситуація спостерігалася в Ліоні.

Відомо, що серед протестувальників були люди, вакциновані від COVID-19 люди. Крім того, чимало маніфестантів прийшли сім'ями, з дітьми.

"Санітарні паспорти" ввели у Франції 9 серпня. Вони підтверджують, що їх власники або мають свіжий негативний результат тесту на зараженість коронавірусу, або вакциновані чи  перехворіли COVID-19.

Ковідні сертифікати громадяни Франції повинні пред'являти в транспорті, крім міського громадського, при відвідуванні ресторанів і кафе, музеїв, виставок, концертів, великих торгових центрів та інших місць культурного відпочинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можна отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: чим воно відрізняється від "ковідного сертифіката".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Франция, Коронавірус, Covid-19, Санітарні паспорти.
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