Американський сенатор добровільно йде на карантин

Світові новини:Сенатор пояснив, що обмінявся рукостисканням з людиною, у якої пізніше тест на коронавірус дав позитивний результат.

Американський сенатор Тед Круз повідомив на своєму сайті, що після короткочасного спілкування з людиною, у якої пізніше було виявлено коронавірус, добровільно йде на карантин.

Він пояснив, що на минулій десять днів тому політичній конференції консервативних політичних дій в Меріленді коротко поговорив і обмінявся рукостисканням з людиною, у якої пізніше тест на коронавірус дав позитивний результат.

"Через надлишок обережності і через те, що я часто я спілкуюся зі своїми виборцями, я вирішив залишитися в своєму будинку в Техасі цього тижня, поки не минуть 14 днів з моменту взаємодії", - йдеться в заяві політика.

Він також повідомив, що у нього немає симптомів захворювання, і він прекрасно себе почуває.