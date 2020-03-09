Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Uber виплатить компенсацію своїм водіям та кур’єрам із коронавірусом

Uber виплатить компенсацію своїм водіям та кур’єрам із коронавірусом
15:59 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Скільки саме грошей отримають водії на лікарняному – у компанії не уточнили.

Компанія Uber буде виплачувати компенсації водіям таксі та кур'єрам, які захворіли на коронавірус: грошові виплати вже виплатили кільком водіям таксі Uber у США, Великій Британії та Мексиці. Про це повідомляє CNN.

«У компанії Uber заявили, що надаватимуть своїм водіям та кур’єрам 14 днів оплачуваної лікарняної відпустки, якщо ті захворіють на коронавірус або опиняться в карантині», - йдеться в повідомленні.

Віцепрезидент компанії Ендрю Макдональд розповів, що в деяких країнах уже почали виплачувати компенсацію інфікованим водіям. Зараз Uber працює над тим, щоб запровадити таку можливість по всьому світу.

Трамп заявив, що має план боротьби з коронавірусом

Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Компенсация, Такси, Uber, Виплата, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся