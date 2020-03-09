У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,8

Світові новини:Близько 1200 людей зазначили, що відчули цей землетрус фізично.

Землетрус магнітудою 5,8 бала за шкалою Ріхтера стався ввечері у неділю в північній частині американського штату Каліфорнія. Про це повідомляє Daily Mail.

«Потужний землетрус силою 5,8 бала стався в північній Каліфорнії близько 8-ї вечора за місцевим часом», - йдеться в повідомленні.

Через 3 години після цих поштовхів у тому самому районі відбувся слабший землетрус - силою 4,9 бала.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на глибині понад милю і за 70 миль від західного узбережжя Каліфорнії.

Інформації про будь-які руйнування чи жертви немає.