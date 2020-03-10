США та ЄС відреагують у випадку порушення режиму припинення вогню в Ідлібі

Світові новини:У США, зокрема, нагадали, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської зброї.

США та європейські союзники швидко відреагують у випадку порушення Росією та бойовиками Асада режиму припинення вогню у сирійському Ідлібі.

Про це у вівторок заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає Reuters.

США також обговорять з союзниками НАТО, що вони можуть запропонувати Туреччині з точки зору військової допомоги в Ідлібі.

"Ми дивимося, що може зробити НАТО. Обговорюємо всі варіанти", – сказав Джеффрі.

При цьому американський посадовець виключив використання надземних військ у випадку порушення режиму припинення вогню і нагадав, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської системи ППО С-400.

Як повідомлялося, пізно ввечері 27 лютого внаслідок атаки сил режиму Башара Асада, підтримуваних Росією, у сирійській провінції Ідліб загинули понад три десятки військовослужбовців Збройних сил Туреччини.

У зв'язку з цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів нараду з безпеки. За неофіційною інформацією, в країні можуть ввести воєнний стан.

Анкара вже пригрозила сирійському режиму "багаторазовою відповіддю" та обстріляла сирійський конвой. Вона скликає екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель своїх військових. Після цієї атаки Туреччина прийняла рішення не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу.

Днями Путін та Ердоган за підсумками двосторонньої зустрічі в Москві домовилися про режим припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, воно набуло чинності після 00:00 6 березня.