Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

США та ЄС відреагують у випадку порушення режиму припинення вогню в Ідлібі

США та ЄС відреагують у випадку порушення режиму припинення вогню в Ідлібі
18:06 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:У США, зокрема, нагадали, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської зброї.

США та європейські союзники швидко відреагують у випадку порушення Росією та бойовиками Асада режиму припинення вогню у сирійському Ідлібі.

Про це у вівторок заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає Reuters.

США також обговорять з союзниками НАТО, що вони можуть запропонувати Туреччині з точки зору військової допомоги в Ідлібі.

Сійярто: Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО

"Ми дивимося, що може зробити НАТО. Обговорюємо всі варіанти", – сказав Джеффрі.

При цьому американський посадовець виключив використання надземних військ у випадку порушення режиму припинення вогню і нагадав, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської системи ППО С-400.

Як повідомлялося, пізно ввечері 27 лютого внаслідок атаки сил режиму Башара Асада, підтримуваних Росією, у сирійській провінції Ідліб загинули понад три десятки військовослужбовців Збройних сил Туреччини.

У зв'язку з цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів нараду з безпеки. За неофіційною інформацією, в країні можуть ввести воєнний стан. 

Ердоган: НАТО має показати "союзницьку солідарність" з Туреччиною

Анкара вже пригрозила сирійському режиму "багаторазовою відповіддю" та обстріляла сирійський конвой. Вона скликає екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель своїх військових. Після цієї атаки Туреччина прийняла рішення не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу.

Днями Путін та Ердоган за підсумками двосторонньої зустрічі в Москві домовилися про режим припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, воно набуло чинності після 00:00 6 березня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сирия, США, НАТО, Росія, Джеймс Джеффри, Ідлібі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся