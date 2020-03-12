Ексрозвідувачка армії США намагалася скоїти самогубство

Світові новини:Меннінг перебуває у в'язниці з травня 2019 року за відмову давати показання перед великим журі щодо розслідування справи WikiLeaks.

Колишній аналітик розвідки армії США Челсі Меннінг намагалася скоїти самогубство, але була вчасно доставлена у лікарню. Про це повідомляє АР із посиланням на команду юристів Меннінг.

«Інцидент стався приблизно о 12:11 (18:11 за Києвом – ред.) сьогодні (11 березня – ред.) в Александрійському центрі ув'язнення для дорослих. Наш професійний персонал впорався із ситуацією належним чином і Меннінг тепер у безпеці», - прокоментував інцидент шериф міста Александрія у Вірджинії Дана Лоурн.

Меннінг перебуває у в'язниці з травня 2019 року за відмову давати показання перед великим журі щодо розслідування справи WikiLeaks. Вона повинна була з'явитися у федеральному суді в Александрії, штат Вірджинія, 13 березня на слухання щодо клопотання про зняття з неї покарання за прояв неповаги до суду.

Представник групи захисту Челсі Меннінг, Енді Степаніан заявив, що Меннінг залишається непохитною у своєму рішенні не брати участі у слуханнях.

Челсі Меннінг – у минулому Бредлі Едвард Меннінг, колишній аналітик розвідки армії США, який у 2010 році розмістив велику кількість секретної інформації в мережі WikiLeaks. Тоді це спричинило скандал і суперечки щодо прозорості системи захисту національної безпеки США.

У травні 2010 року Командування кримінальних розслідувань армії США затримало Меннінг та висунуло низку звинувачень, у тому числі в причетності до шпигунства. Суд виніс вирок щодо ув'язнення на 35 років ексаналітика американської розвідки. Однак у 2016 році президент Барак Обама у своєму помилуванні зменшив термін для Меннінг до шести років.

У травні 2017 року Челсі Меннінг, яка на той час уже оголосила про офіційну зміну статі, була звільнена.