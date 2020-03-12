Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Ексрозвідувачка армії США намагалася скоїти самогубство

Ексрозвідувачка армії США намагалася скоїти самогубство
15:29 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Меннінг перебуває у в'язниці з травня 2019 року за відмову давати показання перед великим журі щодо розслідування справи WikiLeaks.

Колишній аналітик розвідки армії США Челсі Меннінг намагалася скоїти самогубство, але була вчасно доставлена у лікарню. Про це повідомляє АР із посиланням на команду юристів Меннінг.

«Інцидент стався приблизно о 12:11 (18:11 за Києвом – ред.) сьогодні (11 березня – ред.) в Александрійському центрі ув'язнення для дорослих. Наш професійний персонал впорався із ситуацією належним чином і Меннінг тепер у безпеці», - прокоментував інцидент шериф міста Александрія у Вірджинії Дана Лоурн.

Меннінг перебуває у в'язниці з травня 2019 року за відмову давати показання перед великим журі щодо розслідування справи WikiLeaks. Вона повинна була з'явитися у федеральному суді в Александрії, штат Вірджинія, 13 березня на слухання щодо клопотання про зняття з неї покарання за прояв неповаги до суду.

США закриваються від Європи на 30 днів

Представник групи захисту Челсі Меннінг, Енді Степаніан заявив, що Меннінг залишається непохитною у своєму рішенні не брати участі у слуханнях.

Челсі Меннінг – у минулому Бредлі Едвард Меннінг, колишній аналітик розвідки армії США, який у 2010 році розмістив велику кількість секретної інформації в мережі WikiLeaks. Тоді це спричинило скандал і суперечки щодо прозорості системи захисту національної безпеки США.

У травні 2010 року Командування кримінальних розслідувань армії США затримало Меннінг та висунуло низку звинувачень, у тому числі в причетності до шпигунства. Суд виніс вирок щодо ув'язнення на 35 років ексаналітика американської розвідки. Однак у 2016 році президент Барак Обама у своєму помилуванні зменшив термін для Меннінг до шести років.

Том Хенкс заразився коронавірусом, а мережу вже заполонили меми

У травні 2017 року Челсі Меннінг, яка на той час уже оголосила про офіційну зміну статі, була звільнена.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Wikileaks, Армия, Розвідка, Самогубство.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся