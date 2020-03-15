Найшвидший на сьогодні тест з визначення коронавірусу винайшли в США

Світові новини:Тест працює в 10 разів швидше ніж всі існуючі на цей момент. Це дуже прискорить роботу з виявлення вірусу.

У США схвалили новий тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше існуючих.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми безумовно збільшуємо швидкість у 10 разів», - сказав в інтерв'ю Томас Шінекер, глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило новий тест на коронавірус, який прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.

Як наголошується, система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів.

Тест доступний не тільки в США, але й у Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.