Спалах коронавірусу: Міністр оборони США йде на карантин

Найближчим часом міністр оборони США та його перший заступник спілкуватимуться з підлеглими виключно через відеозв'язок - аби керівництво Пентагону було убезпечене від зараження COVID-19.
Про це заявив старший речник оборонного відомства США Джонатан Гофман.
"Міністр оборони та його заступник будуть фізично ізольовані, оскільки ми намагаємося створити простір безпеки навколо них", - заявив представник Пентагону.
За його словами, це означає, що взаємодія з топ-керівниками відомства у службових питаннях відбуватиметься шляхом відеозв'язку.
Крім того, речник міноборони повідомив, що загалом у збройних силах США підтверджено 37 випадків COVID-19.
За останніми даними, загальна кількість хворих у Сполучених Штатах перевищила 4 тисячі, 71 особа померла.