Байден лідирує на праймеріз у США

Світові новини:Згідно з попередніми результатами голосувань Байден обходить Сандерса на праймеріз у США.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який бореться за єдину номінацію від Демократичної партії на виборах в США із сенатором із Вермонту Берні Сандерсом, обходить свого суперника – за попередніми результатами праймеріз у вівторок. Цього разу внутрішньопартійні вибори демократів відбулися в трьох штатах – Аризоні, Флориді й Іллінойсі, повідомляє The Hill.

Так, за результатами попередніх підрахунків станом на дванадцяту ночі за східним часом у США, Джо Байден має близько 60% підтримки в Іллінойсі, 62% у Флориді та трохи більш як 42% в Аризоні. Показники Берні Сандерса в цих штатах є на порядок нижчими – близько 36%, 28% та 30% відповідно.

Праймеріз для кандидатів від Демократичної партії мав відбутися цього вівторка також у штаті Огайо, однак через загрозу коронавірусу місцева влада перенесла його на інший час.

Найбільшим "призом" для кандидатів на нинішніх голосуваннях став штат Флорида, у якому розігрується 219 делегатів на підтримку одного з чинних кандидатів. До того ж, Флорида вважається номінальним домашнім штатом нинішнього президента США Дональда Трампа, де він офіційно зареєструвався кілька місяців тому, і де має кілька дорогих об'єктів нерухомості.