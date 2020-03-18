МВФ відмовив Венесуелі в кредиті на $5 мільярдів

Світові новини:МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів.

Міжнародний валютний фонд відмовив Венесуелі у кредиті на суму 5 мільярдів доларів для боротьби з коронавірусом через спірну ситуацію з міжнародним визнанням уряду країни. Про це повідомляє AFP.

«Міжнародний валютний фонд у вівторок відхилив прохання... Венесуели про кредит у 5 мільярдів доларів, щоб допомогти їй справитися з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Президент Ніколас Мадуро зробив запит про кредит раніше у вівторок, заявивши, що кредит у розмірі 5 млрд. доларів від МВФ «внесе значний внесок у зміцнення наших систем виявлення і реагування». Це був перший запит країни на кредит до МВФ із 2001 року.

В організації відмовили, непрямо зіславшись на спірність лідерства Мадуро: «На жаль, Фонд не може розглянути це прохання, тому що немає ясності щодо міжнародного визнання уряду країни», - йдеться у відповіді МВФ.

Як відомо, понад 50 країн, включно зі Сполученими Штатами, не визнавали Мадуро понад рік. Гуайдо назвав Мадуро узурпатором під час президентських виборів 2018 року, які багато хто вважає сфальсифікованими.

Однак санкції США та інший міжнародний тиск не змогли змістити Мадуро, якого підтримують кредитори Венесуели, Китай і Росія, а також потужні збройні сили країни.