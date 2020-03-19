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Facebook буде доплачувати за дистанційну роботу

Facebook буде доплачувати за дистанційну роботу
08:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Глава Facebook заплатить по тисячі доларів співробітникам за роботу з дому.

Всім, хто через коронавірус змушений працювати віддалено, Марк Цукерберг додатково перерахує по одній тисячі доларів. Про це пише CNBC з посиланням на офіційну заяву Марка Цукерберга.

Враховуючи, що компанія рекомендувала працювати віддалено всім своїм співробітникам, додаткову тисячу мають отримати як мінімум 45 тисяч осіб, офіційно влаштованих в компанії.

Додаткові виплати анонсував сам Марк Цукерберг, звертаючись до своїх працівників у корпоративному листі.

Хакери намагаються нажитися на епідемії коронавірусу

Нагадаємо: раніше міністерство охорони здоров'я і соціальна мережа Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні.

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Все по темі:

Facebook, Цукерберг, Карантин, Коронавірус, Дистанційна робота.
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