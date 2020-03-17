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Хакери намагаються нажитися на епідемії коронавірусу

Хакери намагаються нажитися на епідемії коронавірусу
12:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини технології:Шахрайство такого виду набуває популярності через тривогу людей.

Фахівці компанії ESET – міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в галузі кібербезпеки – розповіли, як розпізнати хакерів, охочих нажитися на темі поширення небезпечного коронавірусу у світі.

«Сьогодні весь світ зіткнувся з проблемою глобального масштабу — епідемією коронавірусу (COVID-19). Такі надзвичайні ситуації відкривають для зловмисників нові можливості для здійснення різних форм шахрайства в інтернет-мережі. У зв'язку з цим спеціалісти ESET склали список найпоширеніших тактик шахрайства, пов'язаних з коронавірусом», - повідомляється на сайті компанії.

Так, згідно з повідомленням, зловмисники нерідко відправляють своїм жертвам листи з новинами нібито від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка є одним з основних джерел інформації про коронавірус, але насправді їхня мета — змусити потенційних жертв натиснути на шкідливі посилання.

Як правило, після переходу на таке посилання користувач може встановити на пристрій шкідливі програми, які здатні викрадати особисту інформацію або дані для входу до системи. «В офіційного відправника повинна бути адреса електронної пошти з доменом who.int, наприклад, «[email protected]». Якщо після символу «@» є щось, крім «who.int», тоді цей відправник не з ВООЗ. Офіційні представники ВООЗ не відправляють листи з адрес, які закінчуються на «@who.com», «@who.org» або «@who-safety.org». Крім цього, перевіряйте правильність посилань у пошті — весь веб-контент повинен починатися з https://www.who.int/», — цитують у компанії ESET інформацію, розміщену на офіційному сайті ВООЗ.

Також поширений вид шахрайства, за даними ESET, - використання теми благодійності, щоб змусити жертву купити вакцину для дітей у Китаї. Людей, які отримують електронні листи на тему коронавірусу, просять надіслати біткоїни на гаманці зловмисників. Незважаючи на те, що цей метод ефективний тільки для невеликої частини користувачів, в глобальному масштабі він достатньо фінансово-привабливий для злочинців. Ще один тип шахрайства - поширення електронних листів з несправжніми пропозиціями замовити маски для обличчя, які можуть захистити їх від небезпечної хвороби. Натомість жертви мимоволі розкривають особисту інформацію та фінансові дані шахраям. Шахрайство такого виду набуває популярності через тривогу людей.

«За даними Google Trends, кількість пошукових запитів «засіб для дезінфекції рук» і «маски для обличчя» досягають неймовірних цифр. Зловмисники активно використовують підвищений попит на ці товари в цілях фінансової вигоди. За даними Sky News, тільки у Великобританії на цій схемі шахраї заробили 800 тис. фунтів стерлінгів (1 мільйон доларів США) за лютий», - розповідають IT-експерти. У зв'язку з цим спеціалісти ESET підготували головні правила, які допоможуть захиститися від шахрайства. Насамперед, користувачам не рекомендується натискати на посилання і не завантажувати вкладення, надіслані від невідомих джерел, а також ігнорувати прохання ввести банківські дані або дані для входу до облікового запису електронної пошти або соцмережі. Як правило, саме зловмисники в цілях шахрайства виманюють подібну інформацію у користувача.

Також слід остерігатися електронних листів, які викликають почуття тривоги й закликають вжити термінових заходів, у випадку з коронавірусом — купити ліки або вакцини. Експерти рекомендують людям бути обережними з проханнями нібито від благодійних організацій.

На ринку з'явилися нові навушники від Beats

Перед здійсненням пожертви необхідно перевірити легітимність сайту та інформації про організацію. Для додаткового захисту важливо використовувати надійне антивірусне рішення. «Використовуйте надійне рішення з безпеки, яке дозволяє блокувати спам-повідомлення, захищає від фішинг-атак, програм-вимагачів, а також шпигунських програм, троянів та інших видів шкідливого програмного забезпечення», - підсумували в компанії ESET. Довідка УНІАН. Компанія ESET – провідний розробник рішень в галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині та на сьогодні представлена у понад 180 країнах світу.

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Хакері, IT-технології, Шахрайство, Шахраї, Інстернет.
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