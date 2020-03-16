На ринку з'явилися нові навушники від Beats

Новини технології:Нові навушники Powerbeats натхненні Powerbeats Pro і мають оновлений дизайн. Заявлена автономність становить 15 годин.

Особливості нових навушників

У Powerbeats 4 немає зарядного чохла. Зарядка здійснюється через роз'єм на одному з вкладишів. На лівому навушнику є кнопка сполучення, а на правому – кнопки для регулювання гучності, управління відтворенням, телефонними дзвінками і активації Siri.

Гаджет використовує чіп H1 для поліпшення якості зв'язку. Є підтримка Siri і функції Apple Audio Sharing на iOS.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sharing is caring Shot By: @sophiehur Публикация от Beats by Dre (@beatsbydre) 23 Дек 2019 в 12:00 PST

Дата продажу й ціна

Модель Powerbeats 4 надійде в продаж 18 березня на Apple.com в трьох кольорах: червоний, білий і чорний. Ціна – від 149 доларів