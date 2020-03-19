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В США стрімко збільшується кількість заражених вірусом COVID-19

В США стрімко збільшується кількість заражених вірусом COVID-19
22:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:В Америці вже більше тисячі людей інфіковано новим типом коронавірусної інфекції, кількість померлих повільно збільшується.

Кількість офіційно підтверджених людей, інфікованих коронавірусом нової форми в США, в четвер перевищила позначку 10 тис., і за кілька годин стрімко дійшла до кількості 10,755 людей.

Кількість померлих від Covid-19 також повільно збільшується, зараз цей показник становить 154 особи, зазначає Університет медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі.

Ще в середу, коли президент Трамп оголошував, що відправить два плавучих шпиталі до міст, найбільш уражених хворобою, повідомлялося про 8,2 тис. хворих. Тобто, за добу ця кількість збільшилась приблизно на 2,5 тис. осіб.

В США очікують декілька хвиль коронавірусу, які затягнуться на 18 місяців

Вірус виявлений у громадян в усіх 50 штатах США й столичному окрузі Колумбія, а також на американських територіях поза материковою частиною.

Президент США Дональд Трамп виступив у четвер на спеціальному брифінгу в Білому домі, під час якого згадав про антималярійний препарат хлорин та його аналог гідроксихлорин. Він наголосив, що незабаром ці препарати будуть доступні за рецептами в аптеках для лікування Covid-19.

Лікарі в Китаї, США та інших країнах експериментували застосування цих препаратів на хворих Covid-19. Втім, клінічних доказів щодо ефективності для лікування людей поки недостатньо.

Загалом, за останніми даними, загальна кількість хворих у світі перевищує 229 тис. людей. Принаймні, 9 325 пацієнтів померли, 84 557 людей одужали.

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Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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