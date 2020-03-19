В США стрімко збільшується кількість заражених вірусом COVID-19

Світові новини:В Америці вже більше тисячі людей інфіковано новим типом коронавірусної інфекції, кількість померлих повільно збільшується.

Кількість офіційно підтверджених людей, інфікованих коронавірусом нової форми в США, в четвер перевищила позначку 10 тис., і за кілька годин стрімко дійшла до кількості 10,755 людей.

Кількість померлих від Covid-19 також повільно збільшується, зараз цей показник становить 154 особи, зазначає Університет медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі.

Ще в середу, коли президент Трамп оголошував, що відправить два плавучих шпиталі до міст, найбільш уражених хворобою, повідомлялося про 8,2 тис. хворих. Тобто, за добу ця кількість збільшилась приблизно на 2,5 тис. осіб.

Вірус виявлений у громадян в усіх 50 штатах США й столичному окрузі Колумбія, а також на американських територіях поза материковою частиною.

Президент США Дональд Трамп виступив у четвер на спеціальному брифінгу в Білому домі, під час якого згадав про антималярійний препарат хлорин та його аналог гідроксихлорин. Він наголосив, що незабаром ці препарати будуть доступні за рецептами в аптеках для лікування Covid-19.

Лікарі в Китаї, США та інших країнах експериментували застосування цих препаратів на хворих Covid-19. Втім, клінічних доказів щодо ефективності для лікування людей поки недостатньо.

Загалом, за останніми даними, загальна кількість хворих у світі перевищує 229 тис. людей. Принаймні, 9 325 пацієнтів померли, 84 557 людей одужали.